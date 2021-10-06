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Совбез заявил об использовании зараженных COVID-19 для терактов

Lenta.ru
1 час назад

В мире зафиксированы террористические атаки, в рамках которых используют больных COVID-19 для заражения населения ряда стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Террористы стали использовать больных COVID-19 в своих целях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время зафиксированы попытки использования зараженных коронавирусом для инфицирования людей. Действия были выявлены индийскими спецслужбами, отметил Коков. «В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», — уточнил он.

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Комментируя другие методы террористов, замсекретаря Совбеза рассказал, что «преднамеренные наезды на граждан транспортными средствами реже стали практиковаться» ими. По его утверждению, это произошло из-за мер безопасности в общественных местах, а также введения в большинстве стран антиковидных ограничений.

Ранее сообщалось, что в рамках встречи в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжить борьбу с терроризмом в Идлибе. Как отметил представитель Кремля Песков, экстремисты в сирийской провинции «могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии».

В мире,Юрий Коков,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,МВД,"Российская газета",
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