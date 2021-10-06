Президент Сербии назвал преграду для вступления страны в Евросоюз

Сербия не может стать членом Евросоюза, пока не решит проблему с Косово. Об этом сообщил журналистам президент Сербии Александр Вучич в кулуарах саммита ЕС – Западные Балканы в Словении.

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По словам сербского лидера, «есть перспектива расширения Евросоюза на страны Западных Балкан», однако в связи с косовской проблемой ЕС использует к Сербии иной подход, чем к другим странам региона.

«Без решения проблемы с Приштиной Сербия не сможет стать членом Евросоюза», - сказал Вучич, его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что готов к продолжению диалога под эгидой ЕС с косовоалбанскими властями, но «первой должна стать тема создания Сообщества сербских общин» в крае.

Процесс присоединения Сербии к Европейскому союзу начался в ноябре 2005 года. В 2008 году Белград и ЕС подписали Соглашение о стабилизации и ассоциации, а в 2009 году власти страны подали заявку на вступление в ЕС. Тогда же граждане Сербии, имеющие биометрические паспорта, получили право совершать путешествия в странах Шенгенской зоны без получения визы.