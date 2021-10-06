Экс-президент Афганистана Ашраф Гани готовил свой побег заранее. Один из сотрудников службы охраны в администрации главы государства хотел этому помешать, но был уволен. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Ашраф Гани за месяц до падения Кабула проводил тренировочные мероприятия по побегу для спасения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к вывозу крупной суммы денег при побеге Гани власти и силовики готовились по меньшей мере за неделю. Сформировался так называемый «треугольник по выводу денег из банков», который состоял из администрации президента, национального директората безопасности и бывшего вице-президента Амруллы Салеха. Предыдущие власти Афганистана, предположительно, в течение последней недели перед взятием «Талибаном» (движение запрещено в РФ) Кабула незаконно выводили крупные суммы из банков, а потом могли участвовать в отмывании средств.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан. Ашраф Гани сложил с себя полномочия президента Афганистана и бежал из страны. Посланник Афганистана в Таджикистане Захир Агбар сообщил, что Гани при бегстве из страны захватил с собой $169 млн. Политик погрузил эти деньги на борт номер один. Дипломат назвал поступок Гани безумным, ведь лидер Афганистана обещал остаться в Кабуле и сопротивляться талибам. Сам бывший президент объяснил сложение полномочий тем, что не хотел никакого кровопролития.