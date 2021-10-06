Китайская газета предупредила о начале Третьей мировой войны

Китайская газета Global Times считает, что начала третьей мировой войны можно ожидать «в любое время» из-за политики США и Тайваня. Об этом, как сообщает РИА Новости, написала китайская газета Global Times.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, однако Пекин не признает его независимость и считает своей провинцией.

В январе Госдепартамент США отменил внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. В Вашингтоне объяснили, что шли на такие меры, чтобы умиротворить власти в Пекине, но из-за политики Китая решили активнее поддерживать руководство Тайваня.

В последние месяцы напряженность в регионе выросла, США решили создать оборонный альянс AUKUS с Австралией и Великобританией, в рамках которого в Тихом океане будут базироваться атомные подлодки. Это решение в Китае назвали враждебным.

3 октября Тайвань сообщил о рекордном вылете военных самолетов Китая в воздушное пространство острова - на этот раз истребителей было 39. Тайвань в ответ поднял собственные силы для патрулирования. 5 октября Китай снова направил свои самолеты в регион.

В тот же день вышла статья лидера Тайваня Цай Инь-вэнь в журнале Foreign Affairs под названием «Тайвань и борьба за демократию». Она заявила, что «если Тайвань падет, последствия будут катастрофическими для мира в регионе и системы демократических альянсов».