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Китайская газета предупредила о начале Третьей мировой войны

Мария Иванова
38 минут назад

Китайская газета Global Times считает, что начала третьей мировой войны можно ожидать «в любое время» из-за политики США и Тайваня. Об этом, как сообщает РИА Новости, написала китайская газета Global Times.

Китайская газета предупредила о начале Третьей мировой войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, однако Пекин не признает его независимость и считает своей провинцией.

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В январе Госдепартамент США отменил внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. В Вашингтоне объяснили, что шли на такие меры, чтобы умиротворить власти в Пекине, но из-за политики Китая решили активнее поддерживать руководство Тайваня.

В последние месяцы напряженность в регионе выросла, США решили создать оборонный альянс AUKUS с Австралией и Великобританией, в рамках которого в Тихом океане будут базироваться атомные подлодки. Это решение в Китае назвали враждебным.

3 октября Тайвань сообщил о рекордном вылете военных самолетов Китая в воздушное пространство острова - на этот раз истребителей было 39. Тайвань в ответ поднял собственные силы для патрулирования. 5 октября Китай снова направил свои самолеты в регион.

В тот же день вышла статья лидера Тайваня Цай Инь-вэнь в журнале Foreign Affairs под названием «Тайвань и борьба за демократию». Она заявила, что «если Тайвань падет, последствия будут катастрофическими для мира в регионе и системы демократических альянсов».

Global Times в своем новом материале заявила о «дерзком» сговоре США и Тайваня, подчеркнув, что ситуация почти потеряла «всякое пространство для маневра, балансируя на грани противостояния». В материале газеты подчеркивается, что народ Китая готов поддержать полномасштабную войну с США.

В мире,НАТО,Госдеп США,
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