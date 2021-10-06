Обзор иноСМИ: способ наказать Россию и критическая дата для С-400

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Украина предложила простой способ наказать Россию»

Глава украинского газового гиганта «Нафтогаз» Юрий Витренко предложил выход из газового кризиса, нависшего над Европой после сокращения российский поставок. Он заявил британскому порталу Express, что санкции могут убедить «Газпром» отправлять больше топлива через Украину.

Урезание транзита связывают со стремлением России избежать ограничений в отношении «Северного потока-2». На фоне этого ЕС столкнулся с кризисом: невысокий транзит не только привел к истощению запасов газа, но и к росту цен. Это влияет и на Великобританию, поскольку она - интегрированный с ЕС рынок. По мнению Витренко, если «Северный поток-2» не сможет заработать в этом году из-за санкций, Россия начнет отправлять через Украину столько же газа, сколько в 2020-м.

«Критическая дата в истории с С-400»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой России Владимиром Путиным дал понять, что Анкара продолжит сотрудничество с Москвой по системам С-400. Как пишет Четинер Четин в своем материале для Habertürk, во время переговоров Путин подчеркнул важность экономических отношений с Турцией, кроме того, оба лидера в своих заявлениях для прессы не затрагивали проблемные темы.

Четин отметил, что покупка второй партии С-400 кажется важной с точки зрения способности Турции повлиять на Москву. Однако позиция Москвы по Идлибу остается предельно ясной: «Радикальные джихадисты используют военные базы Турции в Идлибе и его окрестностях в качестве защитного щита против сирийской армии». Автор отметил, что РФ не станет закрывать на это глаза, сирийской армии будет дан зеленый свет на возвращение Идлиба, а это не соответствует интересам Турции. Другой момент: НАТО - это прежде всего крупнейший «оружейный магазин», частью которого является Турция. Для альянса покупка Турцией российских систем является критическим вопросом: выглядит это так, будто один из постоянных клиентов НАТО нашел для себе магазин «получше». По мнению Четина, критической датой в истории с поставками С-400 станет 5 ноября, дня, когда Турция должна приступить к созданию дорожной карты для поставок второй партии.

Дания предложила Украине удел европейского центра для беженцев

В течение многих лет правительство Дании обсуждало идею создания приемного центра для беженцев «за пределами Европы». Издание Jyllands-Posten рассказало со ссылкой на несколько независимых источников, что теперь диалог по этому вопросу ведется с Украиной, однако официальный Киев это отрицает.

Эксперт Датского института международных исследований Флемминг Сплиссбоэль отметил, что, если такое решение будет принято, президенту Владимиру Зеленскому будет непросто объяснить своему народу, почему Украина должна принимать стремящихся в Данию беженцев. Однако Дания будет платить за размещение центра, а Украина - страна бедная, с высокой безработицей, поэтому идея датчан может сработать. Кроме того, по мнению эксперта, прием беженцев позволил бы Киеву выслужиться перед Западом и заручиться еще большей поддержкой в конфликтах с Россией.

За год пандемии самые богатые американцы стали еще богаче

За последний год 400 самых богатых американцев стали на 40 процентов богаче, чем были в 2020-м, а их совокупный капитал достиг 4,5 триллиона долларов. Обновленный список богатейших американцев опубликовал Forbes.

Почти две трети из вошедших в рейтинг американцев заработали свои состояния на финансах и технологиях. В четвертый раз список возглавил владелец Blue Origin и основатель Amazon Джефф Безос (его состояние оценили в 201 миллиард долларов). Второе место досталось владельцу SpaceX и Tesla Илону Маску (190,5 миллиарда), за ним следует владелец Facebook Марк Цукерберг (134,5 миллиарда). Самым молодым новичком рейтинга стал 29-летний криптовалютный миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид (22,5 миллиарда).

Украинских пенсионеров заподозрили в серийных изнасилованиях детей

В Черновцах двух пенсионеров заподозрили почти в 90 изнасилованиях, жертвами которых стали дети. Как сообщает украинское издание «Вести», по версии полиции, свои преступления мужчины совершали на протяжении 15 лет, одному из них сейчас 74 года, другому - 66 лет.