Пока вы в маске: Ученые назвали главный фактор выживаемости при COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Названы подводные камни ревакцинации в России

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ревакцинация от COVID-19 должна проводиться вовремя, этот момент нельзя пропускать. Информационное агентство BFM.ru поясняет, когда же этот момент наступает и какой препарат лучше всего подходит для повторной иммунизации.

Стало известно о создании нового препарата от коронавируса

Американская фаркомпания Merck собирается запустить первый препарат от коронавируса с доказанной эффективностью. Он называется молнупиравир. Принцип действия основан на том, что он препятствует самовоспроизведению вируса.

Число смертей от COVID-19 за сутки впервые превысило 900

За сутки в России зафиксировали 25 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом скончались 929 пациентов, что стало новым антирекордом, сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 октября.

Ученые назвали ключевой фактор выживаемости при коронавирусе

Ученые оценили роль трёх показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой COVID-19. По их данным, с высоким риском смерти связан низкий уровень специфических антител против белка коронавируса. Об этом пишет Journal of Internal Medicine.

В ВОЗ заявили о снижении распространения коронавируса