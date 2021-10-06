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Пока вы в маске: Ученые назвали главный фактор выживаемости при COVID

Елена Прошина
22 минуты назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Названы подводные камни ревакцинации в России

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ревакцинация от COVID-19 должна проводиться вовремя, этот момент нельзя пропускать. Информационное агентство BFM.ru поясняет, когда же этот момент наступает и какой препарат лучше всего подходит для повторной иммунизации.

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Стало известно о создании нового препарата от коронавируса

Американская фаркомпания Merck собирается запустить первый препарат от коронавируса с доказанной эффективностью. Он называется молнупиравир. Принцип действия основан на том, что он препятствует самовоспроизведению вируса.

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Число смертей от COVID-19 за сутки впервые превысило 900

За сутки в России зафиксировали 25 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом скончались 929 пациентов, что стало новым антирекордом, сообщили в оперативном штабе сегодня, 6 октября.

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Ученые назвали ключевой фактор выживаемости при коронавирусе

Ученые оценили роль трёх показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой COVID-19. По их данным, с высоким риском смерти связан низкий уровень специфических антител против белка коронавируса. Об этом пишет Journal of Internal Medicine.

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В ВОЗ заявили о снижении распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции. В частности, по данным ВОЗ, число новых случаев инфицирования за неделю снизилось на 9 процентов.

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В мире,Владимир Путин,ВОЗ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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