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В КНР предрекли Третью мировую войну из-за ситуации на Тайване

News.ru
53 минуты назад

Нарастание напряжённости на территории Тайваня из-за действий США может закончиться глобальной войной. Так считают авторы материала, опубликованного в китайской газете Global Times. Речь идёт о заявлении Госдепартамента США о «провокационных военных действиях» КНР, на которое на Тайване ответили благодарностью.

По мнению авторов, на Тайване в результате «сговора» с США складывается крайне опасная ситуация, потерявшая «всякое пространство для манёвра, балансируя на грани противостояния». Они также предостерегают остров от «игры с огнём» и утверждают, что народ Китая готов к войне.

Отношения между Тайванем, который считает себя самостоятельным государством, и КНР, которая относит остров к своей территории, обострились 1 и 2 октября. В эти дни китайские истребители и бомбардировщики вторглись в воздушное пространство Тайваня.

После этого американский президент Джо Байден напомнил о телефонном разговоре с китайским коллегой Си Цзиньпином, который состоялся в начале сентября. В нём главы государств договорились соблюдать ранее заключённые соглашения касательно острова.

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