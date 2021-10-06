Офшоры Зеленского могут помешать его переизбранию

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что данные о наличии офшоров у президента Украины Владимира Зеленского перечеркнули его возможность переизбраться на второй срок. До появления «досье Пандоры» украинский лидер «жил» надеждами о продолжении карьеры главы государства, о чем свидетельствуют его рассуждения об электоральных симпатиях, сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

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Согласно «досье Пандоры», Зеленский якобы прибегал к офшорным схемам, чтобы его родственники могли получать прибыль от бизнеса за границей, не декларируя это.

«Когда он так споткнулся имиджево, это, очевидно, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице», — полагает Мураев.

Экс-депутат допустил, что историей с офшорами против Зеленского могут воспользоваться Соединенные Штаты.

«Ему могут предоставить возможность „добыть“ президентом Украины и далее, возможно, избежать наказания, если он будет послушным. Но наша страна тогда становится ручным инструментом, и по команде будет исполнять все, что скажут», — заявил Мураев.