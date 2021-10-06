В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.85
Войти в почту

Офшоры Зеленского могут помешать его переизбранию

Анна Безрукова
22 минуты назад

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что данные о наличии офшоров у президента Украины Владимира Зеленского перечеркнули его возможность переизбраться на второй срок. До появления «досье Пандоры» украинский лидер «жил» надеждами о продолжении карьеры главы государства, о чем свидетельствуют его рассуждения об электоральных симпатиях, сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Офшоры Зеленского могут помешать его переизбранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно «досье Пандоры», Зеленский якобы прибегал к офшорным схемам, чтобы его родственники могли получать прибыль от бизнеса за границей, не декларируя это.

«Когда он так споткнулся имиджево, это, очевидно, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице», — полагает Мураев.

Экс-депутат допустил, что историей с офшорами против Зеленского могут воспользоваться Соединенные Штаты.

«Ему могут предоставить возможность „добыть“ президентом Украины и далее, возможно, избежать наказания, если он будет послушным. Но наша страна тогда становится ручным инструментом, и по команде будет исполнять все, что скажут», — заявил Мураев.

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский с партнерами владели сетью связанных с их бизнесом офшорных структур, размещенных на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. По сведениям из «досье Пандоры», при помощи этих офшоров, в том числе, на двух партнеров нынешнего главы украинского государства было приобретено дорогостоящее имущество в Лондоне.

В мире,Евгений Мураев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители