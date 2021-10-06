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ВОЗ: дельта-штамм коронавируса расширил свою географию за неделю со 187 до 192 стран

ТАСС
22 минуты назад

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий. Пополнился перечень стран и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма", сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ: дельта-штамм COVID расширил свою географию
Фото: ТАССТАСС

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". "Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 192 стран, тогда как в бюллетене за предшествующую неделю речь шла о 187 государствах. Штамм "дельта" известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

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В свою очередь штамм "альфа", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их число увеличилось за неделю на три. Штамм "гамма", выявленный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 235 175 106 человек, число летальных исходов достигло 4 806 841. Больше всего подтвержденных случаев заражения, сведения о которых поступили в женевскую штаб-квартиру ВОЗ, зарегистрировано в США - 43 401 318. Далее следуют Индия (33 853 048), Бразилия (21 468 121), Великобритания (7 934 940) и Россия (7 637 427). Летальных исходов больше всего в США - 696 732, вторую строчку занимает Бразилия (597 948), третью - Индия (449 260). Далее следуют Мексика (278 803) и Россия (211 696).

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