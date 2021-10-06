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Вучич связал энергетический кризис с несвоевременным заключением газовых контрактов с РФ

Елена Прошина
1 час назад

Энергетический кризис в Европе вызван тем, что страны слишком поздно заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, который прибыл в Словению на саммит стран Европейского союза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

Вучич назвал Путина "делателем королей" из-за цен на газ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, первая причина экономического кризиса — углеродный налог. Вторая — не подписанный вовремя договор о долгосрочных закупках газа у России. В марте, как утверждает Вучич, все хотели поднять свое производство дешевым газом, который имелся в хранилищах. Европейские страны потратили свои запасы и опоздали с подписанием договора о поставках. Поэтому сейчас президент России Владимир Путин — «делатель королей». Он может влиять, кому и по какой цене продать газ. Кроме того, как подчеркнул президент Сербии, цена на уголь тоже подскочила, и западные страны включили свои атомные станции на 100%.

Вучич отметил, что решение Сербии построить «Балканский поток» крайне разумно, так как именно этот газопровод обеспечил страну топливом по доступной цене.

В Европе цена на газ 4 октября снова установила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.

В мире,Александар Вучич,Владимир Путин,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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