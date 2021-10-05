В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.73
Войти в почту

ЦРУ пожаловалось на убийства своих информаторов

Елена Прошина
14 минут назад

Руководство Центрального разведывательного управления США разослало на прошлой неделе в свои пункты и базы по всему миру телеграмму, в которой говорилось о росте числа случаев перевербовки и убийства своих информаторов. Об этом сообщает New York Times.

ЦРУ пожаловалось на убийства своих информаторов
Фото: ReutersReuters

Телеграмма содержала данные об иностранных информаторах за последние несколько лет. В том числе в ней было указано конкретное число агентов, казненных в разных странах, что является нетипичным для ЦРУ и говорит о важности проблемы.

Чаще всего в последние годы шпионов США выслеживали, а в некоторых случаях и перевербовывали в России, Китае, Иране и Пакистане.

В телеграмме объясняется, что ситуация с потерей многих информаторов сложилась в ЦРУ из-за слишком большого доверия источникам, недооценке иностранных спецслужб, плохой подготовки и недостаточно тщательного отбора будущих агентов. Данную проблему в записке назвали «миссией над безопасностью».

Контрразведке необходимо учитывать, что во всем большем количестве стран для выявления и отслеживания передвижений агентов ЦРУ применяются передовые инновационные разработки: биометрическое сканирование, распознавание лиц, искусственный интеллект и другие технологии, говорится в сообщении.

По данным New York Times, в телеграмме также отметили, что, несмотря на множество способов сбора разведданных, сети доверенных информаторов по всему миру продолжают занимать центральное место в них и особенно актуальны на фоне соперничества с Китаем, Россией и ситуации в Афганистане.

В мире,ЦРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители