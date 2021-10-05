ЦРУ пожаловалось на убийства своих информаторов

Руководство Центрального разведывательного управления США разослало на прошлой неделе в свои пункты и базы по всему миру телеграмму, в которой говорилось о росте числа случаев перевербовки и убийства своих информаторов. Об этом сообщает New York Times.

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Телеграмма содержала данные об иностранных информаторах за последние несколько лет. В том числе в ней было указано конкретное число агентов, казненных в разных странах, что является нетипичным для ЦРУ и говорит о важности проблемы.

Чаще всего в последние годы шпионов США выслеживали, а в некоторых случаях и перевербовывали в России, Китае, Иране и Пакистане.

В телеграмме объясняется, что ситуация с потерей многих информаторов сложилась в ЦРУ из-за слишком большого доверия источникам, недооценке иностранных спецслужб, плохой подготовки и недостаточно тщательного отбора будущих агентов. Данную проблему в записке назвали «миссией над безопасностью».

Контрразведке необходимо учитывать, что во всем большем количестве стран для выявления и отслеживания передвижений агентов ЦРУ применяются передовые инновационные разработки: биометрическое сканирование, распознавание лиц, искусственный интеллект и другие технологии, говорится в сообщении.