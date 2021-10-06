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Присутствие россиян на борту задержанного во Франции судна с кокаином подтвердилось

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
22 минуты назад

Французские власти подтвердили, что на борту задержанного в минувшую пятницу в Дюнкерке судна с кокаином были двое россиян, дипломаты находятся в контакте с властями и защищают интересы моряков, сообщает посольство России в Париже.

На задержанном во Франции судне с кокаином оказались россияне
Фото: ReutersReuters

В пресс-службе посольства сообщили, что отслеживают ситуацию и принимают все необходимые меры. По имеющейся информации, в пятницу в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом, судовладелец отношения к России не имеет, передает РИА «Новости».

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Отмечается, что французские компетентные органы подтвердили, что «в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России».

Начаты следственные действия, «не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или наши моряки должны быть освобождены».

Подчеркивается, что посольство России находится в тесном контакте с французскими властями, Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных.

«По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан», – сообщила пресс-служба российского посольства.

Ранее СМИ сообщали, что в порту Дюнкерка задержали экипаж судна, в том числе якобы российских моряков, на борту судна нашли более 1 т кокаина. Капитаном судна, по данным прессы, был гражданин Румынии, экипаж состоял из 20 человек, в числе которых – россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии.

В мире,Происшествия,РИА Новости,
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