На задержанном во Франции судне с кокаином оказались россияне

Французские власти подтвердили, что на борту задержанного в минувшую пятницу в Дюнкерке судна с кокаином были двое россиян, дипломаты находятся в контакте с властями и защищают интересы моряков, сообщает посольство России в Париже.

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В пресс-службе посольства сообщили, что отслеживают ситуацию и принимают все необходимые меры. По имеющейся информации, в пятницу в порту Дюнкерка судно ходило под либерийским флагом, судовладелец отношения к России не имеет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что французские компетентные органы подтвердили, что «в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России».

Начаты следственные действия, «не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей или наши моряки должны быть освобождены».

Подчеркивается, что посольство России находится в тесном контакте с французскими властями, Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных.

«По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан», – сообщила пресс-служба российского посольства.