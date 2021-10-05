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В Латвии пожелали умереть русскоязычным, не способным прочесть о вакцинации на латышском языке

Вероника Полынина
51 минуту назад

Латвийская активистка Селма Левренце неудачно сыронизировала в твиттере по поводу отсутствия информации о вакцинации от COVID-19 на русском языке.

В Латвии пожелали смерти русским, не способным прочесть о вакцинации на латышском языке
Фото: EPAEPA

«Чем больше умрет русскоязычных, тем быстрее они перейдут на латышский», - написала она в комментарии к другому посту в Twitter, автор которого возмущалась решением властей Латвии распространять информацию о вакцинации только на латышском языке.

Некоторые из подписчиков Левренце восприняли ее слова буквально, а депутат Сейма Карина Спруде написала на активистку заявление в полицию и Службу госбезопасности Латвии (СГБ).

Позже Левренце еще раз подчеркнула, что ее комментарий носил саркастический характер. Активистка напомнила, что она выступает за равенство всех национальностей в Латвии, а также за право голосовать за неграждан на местных выборах.

«Этим саркастическим твитом я хотела привлечь внимание к абсурдной ситуации в Латвии – о вакцинации едва ли сообщается на родном языке 30% населения страны, что создает впечатление, что правительство не заботится об этих людях», - сказала она изданию press.lv.

Селма Левренце - активистка в области защиты прав человека и защиты окружающей среды, член правления Молодежной организации Protests, член молодежного движения «Прогрессивные», ЛГБТ-активистка.

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