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"Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии

ТАССиещё 4
1 час назад

Издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске. Официальное сообщение редколлегии "Комсомольской правды" опубликовано во вторник на сайте издания.

"Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды".

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. Ранее Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.

В мире,Геннадий Можейко,МВД,Комсомольская правда,
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