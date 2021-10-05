"Комсомольская правда" закрывает представительство в Белоруссии

Издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске. Официальное сообщение редколлегии "Комсомольской правды" опубликовано во вторник на сайте издания.

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"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды".