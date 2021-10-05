Францию призвали выйти из НАТО ради дружбы с Россией

Депутат Национального собрания Франции Эрик Чьотти призвал вывести страну из Объединенного командования НАТО.
Депутат напомнил, что НАТО была создана в противовес Советскому Союзу в период холодной войны.
«Инстинктивно альянс принимает Россию (которая уже не СССР) за врага, в то время как это уже не так. Зато мы сосуществуем с исламистской Турцией!» - сказал он изданию Le Figaro, слова парламентария приводит «ИноСМИ».
По мнению Чьотти, поражение Запада в Афганистане доказало, что альянс устарел, а интервенция в Мали продемонстрировала одиночество Франции.
«Эпоха американского превосходства подошла к концу. Наша дипломатия должна адаптироваться к такой реальности, вновь обретя особое мнение в сообществе наций, за что выступал де Голль», - отметил депутат.
По его словам, вывод Франции из объединенного командования НАТО позволит стране восстановить суверенитет и независимость.
Во Франции все чаще звучат мнения о неэффективности НАТО. В 2019 году президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «НАТО находится в состоянии смерти мозга», когда член альянса Турция возглавила военное наступление против курдов в Сирии.