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Францию призвали выйти из НАТО ради дружбы с Россией

Вероника Полынина
27 минут назад

Депутат Национального собрания Франции Эрик Чьотти призвал вывести страну из Объединенного командования НАТО.

Францию призвали выйти из НАТО ради дружбы с Россией
Фото: ReutersReuters

Депутат напомнил, что НАТО была создана в противовес Советскому Союзу в период холодной войны.

«Инстинктивно альянс принимает Россию (которая уже не СССР) за врага, в то время как это уже не так. Зато мы сосуществуем с исламистской Турцией!» - сказал он изданию Le Figaro, слова парламентария приводит «ИноСМИ».

По мнению Чьотти, поражение Запада в Афганистане доказало, что альянс устарел, а интервенция в Мали продемонстрировала одиночество Франции.

«Эпоха американского превосходства подошла к концу. Наша дипломатия должна адаптироваться к такой реальности, вновь обретя особое мнение в сообществе наций, за что выступал де Голль», - отметил депутат.

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По его словам, вывод Франции из объединенного командования НАТО позволит стране восстановить суверенитет и независимость.

Во Франции все чаще звучат мнения о неэффективности НАТО. В 2019 году президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «НАТО находится в состоянии смерти мозга», когда член альянса Турция возглавила военное наступление против курдов в Сирии.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,InoSMI.Ru,
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