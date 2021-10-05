"Они присоединятся": Столтенберг гарантировал Зеленскому членство в НАТО

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Столтенберг рассказал, когда Украина и Грузия вступят в НАТО

Газета.Ruиещё 1
25 минут назад

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия рано или поздно вступят в НАТО, но это "не вопрос завтрашнего дня". Об этом он сообщил на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом, передает "Интерфакс".

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Фото: ReutersReuters

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить", - сказал он.

По его словам, обе страны должны получать от НАТО больше поддержки. Также им нужно помочь побороть коррупцию и провести необходимые реформы.

Генсек НАТО подчеркнул, что другие страны, включая Россию, не должны влиять на желание Грузии и Украины вступить в альянс.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США заявил, что НАТО будет слабее, если в составе альянса не будет Украины. До этого в США назвали условия, выполнение которых позволит Украине соответствовать стандартам альянса.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.

В мире,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Институт Брукингса,НАТО,Интерфакс,
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