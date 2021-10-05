Главное за день: новая угроза для "Газпрома" и аномально снежная зима

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«Газпром» столкнулся с очередной угрозой в Европе

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Экоактивисты международной организации Greenpeace призвали власти Европейского союза (ЕС) запретить спонсорство и рекламу производителям ископаемого топлива, аналогично запрету на рекламу табака. Об этом сообщает Associated Press. Если инициатива получит поддержку в Еврокомиссии, то российская компания «Газпром» столкнется с угрозой лишения права спонсорства Лиги чемпионов УЕФА.

Российская компания недавно продлила соглашение на генеральное спонсорство главного европейского футбольного турнира до 2024 года. Сумма сделки не раскрывалась, однако за аналогичный по протяженности предыдущий контракт (с 2018 по 2021 год) российский газовый монополист выплатил УЕФА более 210 миллионов евро. Помимо спонсорства Лиги чемпионов, новый контракт включает в себя также спонсорство двух чемпионатов Европы.

Чтобы привлечь внимание к запуску инициативы, активисты Greenpeace заблокировали вход на нефтеперерабатывающий завод Shell в нидерландском порту Роттердам. В ходе акции полиция арестовала 17 из 80 активистов, разогнав демонстрацию.

Ученые выяснили новые факты о происхождении коронавируса

Коронавирус предположительно уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года. Об этом свидетельствует рост расходов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий, пишет газета The Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Анализ Internet 2.0 был посвящён контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. При этом расходы в 2019 году по сравнению с 2018-м выросли практически вдвое. Результаты анализа уже переданы правительственным чиновникам США.

Песков объяснил рекордную суточную смертность от COVID в России

Главной причиной рекордной суточной смертности от коронавирусной инфекции в России является недостаточный уровень вакцинации, считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, количество летальных исходов заражения коронавирусом «вызывает обеспокоенность».

«Вирус становится злее, а уровень вакцинации у нас недостаточен. Как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку», — заявил представитель Кремля.

Финские СМИ сообщили о подготовке России к большой войне

Большая война Запада с Россией может начаться уже в ближайшие один-два года. На это указывают действия министра обороны РФ Сергея Шойгу, который участвовал в сентябрьских выборах в Госдуму. Так считают авторы материала, опубликованного в финском издании Yle. Перевод приводит «ИноСМИ».

По мнению автора статьи, целью выборов было выражение поддержки действующей системе власти, а также её мировоззрению, прославляющему военную силу. Журналист указал на логику в том, что Шойгу стал главным кандидатом от правящей партии. Он принял во внимание и дружбу министра с президентом Владимиром Путиным.

Автор также напомнил, что глава Минобороны в августе говорил о «центре антироссийской пропаганды», который находится в Хельсинки. Репортёр предположил, что речь идёт о Европейском центре по борьбе с «гибридными угрозами».

Актриса Пересильд и режиссер Шипенко прилетели на МКС

Корабль «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 5 октября, сообщает РИА Новости.

Корабль состыковался с МКС в 15 часов 12 минут по московскому времени. Сообщалось, что в процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал командиру экипажа, космонавту Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.

В 17 часов 5 минут ожидается переход экипажа «Союза» на борт станции. Там съемочная группа проведет 12 дней, их возвращение на Землю запланировано на 17 октября. Посадка пройдет в казахстанской степи.

В Швеции испугались России и решили вступить в НАТО

Депутат парламента Швеции Ларс Пюсс вместе с коллегами вынес на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает RT.

«Из имеющихся опций вступление в западную оборонительную организацию НАТО — это единственный разумный вариант, учитывая, что происходящее вокруг нас весьма беспокоит», — говорится в письме Пюсса.

Депутат добавил, что Стокгольм беспокоят, помимо прочего, «действия России».

Также в окружении Пюсса считают, что население Швеции все активнее поддерживает вступление страны в НАТО, а ситуация в сфере безопасности в ближнем зарубежье ухудшается. Существует мнение, что сотрудничество Стокгольма с другими странами в военной сфере поможет Швеции укрепить свою оборону.

Россиянам пообещали аномально снежную зиму

Метеорологи считают, что предстоящая зима будет аномально снежной практически по всей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».

По словам специалистов, в Москве этой зимой ожидаются сугробы на четверть выше нормы, а на Нижней Волге, на Колыме и юге Сибири - в полтора-два раза.

Метеорологи отметили, что глобальное потепление продолжается, но, несмотря на это, в 2021 году в Арктике приостановился процесс таяния льда. На фоне этого ученые допустили суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

Силуанов ушел на самоизоляцию

Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Также она пожелала руководителю Минфина скорейшего выздоровления.

Ранее, в феврале прошлого года сообщалось, что Матвиенко уходила на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией. Об этом тогда рассказал в ходе заседания Совфеда первый вице-спикер Андрей Яцкин. Он уточнил, что Матвиенко временно будет работать в удаленном режиме.

Подозреваемый в убийстве студенток обвинил их вымогательстве денег

Задержанный за убийство студенток медицинского колледжа в Гае Оренбургской области Александр Лазарев заявил на допросе, что девушки вымогали у него деньги за секс. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

30 сентября после тушения пожара в одном из жилых домов в городе Гай Оренбургской области нашли тела двух убитых девушек с колото-резаными ранами. Также во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки, получившей такие же травмы. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они учились в местном медицинском колледже и вместе снимали жилье.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 30-летний Александр Лазарев. Правоохранители вышли на него после изучения следов ДНК на одежде жертв. За несколько месяцев до убийства Лазарев освободился из мест заключения, где отбывал наказание за убийство, совершенное им в 2012 году в Орске. Известно, что подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на угнанном автомобиле. В ходе погони полицейским пришлось стрелять по колесам машины.

Саакашвили заковали в наручники во время застолья

Михаила Саакашвили задержали во время застолья в квартире. Такие подробности сообщает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на Sputnik, опубликовавший кадры задержания экс-президента Грузии. На видео политика заковывают в наручники.