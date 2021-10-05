Новая жена арестованного экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Елизавета Ясько прибыла в Рустави и пытается встретиться с Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Ее сопровождают представители украинской дипмиссии в Грузии.

Ранее Саакашвили и Ясько сообщили, что они – пара. При этом теперь уже бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс активно выступает в защиту арестованного экс-президента.

Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди».