Житель провинции Сураттхани обнаружил на местном пляже 30-килограммовый сгусток рвоты кашалота – воскоподобного вещества, которое высоко ценится в парфюмерной промышленности. Его широко применяют в качестве фиксатора запаха. Увидев необычный предмет, Наронг Плетчарадж (Narong Phetcharaj) сразу подумал, что это может быть амбра, она образуется в пищеварительном тракте морского млекопитающего. Чтобы подтвердить свои предположения, он нагрел небольшой кусочек вещества, и тот стал плавиться, а не гореть, источая характерный запах.