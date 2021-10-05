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Рыбак нашел на берегу рвоту кашалота стоимостью $1 млн. Видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад

В Таиланде рыбак нашел рвоту кашалота стоимостью миллион долларов. Об этом сообщает Newsflare.

Житель провинции Сураттхани обнаружил на местном пляже 30-килограммовый сгусток рвоты кашалота – воскоподобного вещества, которое высоко ценится в парфюмерной промышленности. Его широко применяют в качестве фиксатора запаха. Увидев необычный предмет, Наронг Плетчарадж (Narong Phetcharaj) сразу подумал, что это может быть амбра, она образуется в пищеварительном тракте морского млекопитающего. Чтобы подтвердить свои предположения, он нагрел небольшой кусочек вещества, и тот стал плавиться, а не гореть, источая характерный запах.

Мужчина рассказал, что найденную им амбру уже проанализировали в университете принца Сонгкла и выдали сертификат о ее подлинности. Теперь он намерен продать свою находку.

«Собираюсь продать амбру, поскольку уже получил сертификат, который доказывает ее подлинность. Если возьмут по хорошей цене, больше не буду работать рыбаком и закачу вечеринку для друзей», – сообщил Плетчарадж.

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