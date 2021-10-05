Саакашвили заковали в наручники во время застолья. Видео

Михаила Саакашвили задержали во время застолья в квартире. Такие подробности сообщает Telegram -канал «Раньше всех» со ссылкой на Sputnik, опубликовавший кадры задержания экс-президента Грузии. На видео политика заковывают в наручники.

Саакашвили был задержан 1 октября после публикации его видеообращения, в котором он заявил, что вернулся на родину. Сейчас бывший лидер страны находится в одной из колоний города Рустави. Известно, что он был заочно приговорен по двум уголовным делам, а также является фигурантом еще нескольких уголовных дел.