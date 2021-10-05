Обзор иноСМИ: НАТО без Франции и письмо Путину от американцев

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Рамблер Рамблер

Следует ли Франции покинуть НАТО

Видео дня

Франция не входила в объединенное командование НАТО в течение сорока трех лет с 1966-го по 2009 год, оставаясь при этом членом альянса. Идея выхода Парижа из командования снова набирает популярность - к этому призывает как лидер левых Жан-Люк Меланшон, так и правые Марин Ле Пен и Эрик Земмур, пишет Le Figaro.

Франция выходила из командования НАТО по решению Шарля де Голля - он, в частности, не хотел, чтобы французское ядерное сдерживание контролировалось американцами. Депутат от партии «Республиканцы» Эрик Чьотти отметил, что альянс создали во время холодной войны против врага, которого больше нет, - СССР. Кроме того, по его мнению, поражение в Афганистане доказало, что в НАТО нет эффективности.

Путина попросили помочь с беженцами в Бангладеш

Портал Eurasia Review опубликовал открытое письмо активиста Патика Хасана президенту РФ Владимиру Путину. В своем письме Хасан заявил, что Россия «может легко решить кризис с беженцами рохинджа».

В письме отмечается, что администрация премьер-министра Шейх Хасины просит Россию помочь Бангладеш с депортацией беженцев рохинджа. Хасан отметил, что сотни тысяч беженцев нашли убежище в стране из-за военных операций в Мьянме. Активист подчеркнул, что Дакка приютила рохинджа, но это серьезно сказалось на экономике и правопорядке страны, уже которой год беженцев не удается отправить домой. В письме подчеркивается, что в 2020 году нынешний глава Мьянмы побывал на Дне Победы в Москве, так как у России «очень хорошие отношения с военными Мьянмы». Поэтому Россия может попросить Мьянму вернуть беженцев рохинджа на родину, уверен Хасан.

«Война Китая за Тайвань так же неизбежна, как и России с Украиной»

Автор «Обозревателя» Александр Кушнарь заявил, что власти Китая пытаются лишить суверенитета Тайвань и уже добились этой цели в Гонконге по той же причине, по которой Россию не устраивает независимость Украины. По его мнению, «авторитарные режимы опасаются, что их демократические соседи продемонстрируют населению преимущества < > более равномерного доступа к ресурсам».

«Хочет ли абсолют, привыкший к тысячелетней монополии на ресурс, добровольно расстаться с теми политическими инструментами, которые обеспечивают ему эту монополию? Вопрос риторический. Вот почему он будет насмерть биться против демократических институций, в условиях которых он не продержится и дня», - подчеркнул Кушнарь.

Французский отчет: более 300 тысяч детей подверглись насилию в церкви

Около 330 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви Франции за последние 70 лет. Как рассказал Fox News, об этом сообщается в 2500-страничном отчете, выпущенном специально созданной для расследования комиссией.

Президент комиссии Жан-Марк Сув заявил, что отчет включает данные о «злоупотреблениях, совершенные священниками и другими священнослужителями, а также людьми, связанными с церковью». По его словам, около 80 процентов жертв - мужского пола. Информацию о 22 преступлениях, у которых еще не истек срок давности, передали в прокуратуру.

Чем займется военная миссия ЕС на Украине

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что Киев и ЕС обсуждают начало военно-учебной миссии Евросоюза на Украине. Об этом сообщает УНИАН.