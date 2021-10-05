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Сноуден отозвался о глобальном падении соцсетей

Елена Прошина
55 минут назад

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США, гражданин России Эдвард Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе социальных сетей по всему миру.

Сноуден прокомментировал глобальное падение соцсетей
Фото: РамблерРамблер

«Facebook и Instagram загадочным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым», — написал он на своей странице в Twitter.

Сбой в работе сервисов Facebook, среди которых Instagram, WhatsApp и Messenger был вызван изменениями конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию трафика между центрами данных корпорации Facebook.

Изменения конфигурации «вызвали неполадки, нарушившие коммуникацию», что привело к «каскадному эффекту», а в дальнейшем - к сбою в работе сервисов, заявили в Facebook.

В настоящее время сервисы подключены к сети, специалисты трудятся над их полным восстановлением. Facebook отмечает, то доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя, не существует.

Проблемы возникли вечером 4 октября. Соцсети и мессенджер не работали около 6 часов. Сбои в работе также были отмечены в TikTok и во «ВКонтакте», затем в почтовой службе у Gmail, Netflix и Zoom.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за масштабный сбой.

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