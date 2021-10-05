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В Швеции задумались о вступлении в НАТО из-за страха перед РФ

Ura.Ruиещё 1
39 минут назад

Депутат парламента Швеции Ларс Пюсс вместе с коллегами вынес на рассмотрение риксдага предложение о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает RT.

В Швеции испугались России и решили вступить в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Из имеющихся опций вступление в западную оборонительную организацию НАТО — это единственный разумный вариант, учитывая, что происходящее вокруг нас весьма беспокоит», — говорится в письме Пюсса. Депутат добавил, что Стокгольм беспокоят, помимо прочего, «действия России».

Также в окружении Пюсса считают, что население Швеции все активнее поддерживает вступление страны в НАТО, а ситуация в сфере безопасности в ближнем зарубежье ухудшается. Существует мнение, что сотрудничество Стокгольма с другими странами в военной сфере поможет Швеции укрепить свою оборону.

Ранее сообщалось, что осенью 2020 года в парламенте Швеции заявили — правительству стоит рассмотреть вариант вступления страны в НАТО. Однако спустя несколько дней представители Левой партии подняли вопрос о необходимости принятия запрета на проведение учений Североатлантического альянса на территории Швеции, в ее воздушном пространстве и территориальных водах.

«Парижу нужно выйти из НАТО». Французский депутат призвал закрыть центр НАТО в Тулузе

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