Япония возобновит тему «Курильского вопроса»

Японское правительство при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде продолжит вести диалог с Россией, чтобы разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

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Он напомнил, что на полях сессии ГА ООН встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили различные аспекты развития отношений между Токио и Москвой, а также пути в направлении заключения мирного договора.

«Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией. И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил глава японской дипломатии.

4 сентября стало известно, что председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида большинством голосов избран новым премьер-министром страны. Кисида сменил на посту премьера Есихиде Сугу.