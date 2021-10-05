Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе Facebook

Владелец корпорации Facebook Марк Цукерберг, которой принадлежат одноименная соцсеть, а также сервис Instagram, мессенджеры WhatsApp и Messenger, заявил, что они возобновляют свою работу.

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Глава компании также извинился перед пользователями за сбой. «Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг на собственной странице в Facebook.

Обрушение работы соцсетей произошло вечером 4 октября и длилось более пяти часов. Сбой наблюдался во многих странах мира, включая Россию.

Корпорация направила экспертов в один из своих центров обработки данных в американской Калифорнии, которые должны были перезапустить системы для устранения сбоя в работе. Как заявил ранее технический директор корпорации Майк Шрепфер, возникли проблемы в работе сети.

На фоне обрушения фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3%, а состояние Марка Цукерберга уменьшилось на $7 млрд. Он опустился на шестое место в списке богатейших людей планеты.