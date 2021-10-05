Развоз бензина военными по британским заправкам сняли на видео

В Великобритании началась «Операция Эскалин» в рамках которой военные начали развозить бензин по заправкам для предотвращения дефицита топлива. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

Напомним, что нехватка бензина на заправках началась после выхода Великобритании из Евросоюза.Топливо по заправкам развитии в основном трудовые мигранты, которые не смогли вернуться в страну из-за коронавирусных ограничений.