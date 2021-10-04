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В США раскрыли подробности истории о красивой переводчице Путина

Елена Прошина
18 минут назад

Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что президент РФ Владимир Путин намеренно акцентировал винмание на красивой переводчице на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в 2019 году, пишет РИА Новости.

В США раскрыли подробности истории о красивой переводчице Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это было явно призвано привлечь внимание... Президент Путин сделал на этом большой акцент, по сути представив президента Трампа переводчице, чего он обычно не делает", - сказала Хилл в интервью телеканалу ABC.

Курировавшая российское направление Хилл также присутствовала на саммите в Японии, где произошла встреча. Как и бывшая пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, ранее рассказавшая в своей книге историю про красивую переводчицу Путина, она считает, что выбор был сделан намеренно, чтобы отвлечь собеседника.

"Мы знаем, что так оно и было, потому что переводчиком на эту конкретную встречу в списке был заявлен кто-то другой, мужчина, и в самую последнюю минуту русские произвели замену на другую переводчицу. Отчасти, как мне кажется, из-за того, что президент Трамп пригласил Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве, меня и другую переводчицу - тоже женщину", - сказала Хилл.

Она также отметила, что переводчица, которая оказалась сотрудница департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарью Боярскую, была «отличной переводчицей».

Ранее сообщалось, что Гришэм в своей книге рассказала о встрече Путина с Трампом. По ее словам, экс-советник Трампа Фиона Хилл, глядя на переводчицу Путина, предположила, что он специально взял с собой «привлекательную брюнетку с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой». По ее мнению, Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь Трампа, пишут РИА Новости.

В мире,Стефани Гришэм,Фиона Хилл,Дональд Трамп,Владимир Путин,Администрация США,МИД,телеканал АВС,РИА Новости,
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