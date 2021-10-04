В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.64
Войти в почту

В Грузии рассказали, как Саакашвили попал в страну

Вероника Полынина
8 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в страну в контейнере с продуктами. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на телеканал «Имеди».

По информации телеканала, Саакашвили прибыл в Грузию морем из Одесской области. Он спрятался в контейнер с продуктами и пробыл в нем двое суток. После прибытия в порт Поти Саакашвили пересел в трейлер дальнобойщика Элгуджи Цомая и прибыл сначала в Батуми, а оттуда в Тбилиси.

В столице экс-президент остановился в принадлежащей Цомая квартире на Квишхетской улице, где и был задержан правоохранителями.

В Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили

Ранее по обвинению в пособничестве Михаилу Саакашвили при незаконном пересечении границы Грузии были задержаны сотрудники морского порта Поти Шалва и Зураб Цоцория. Также правоохранители задержали Элгуджу Цомая, его обвиняют в «укрывательстве преступлений».

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал накануне выборов в органы самоуправления, чтобы поддержать свою партию. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе о растрате

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители