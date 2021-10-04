В Грузии рассказали, как Саакашвили попал в страну

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приехал в страну в контейнере с продуктами. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на телеканал «Имеди».

По информации телеканала, Саакашвили прибыл в Грузию морем из Одесской области. Он спрятался в контейнер с продуктами и пробыл в нем двое суток. После прибытия в порт Поти Саакашвили пересел в трейлер дальнобойщика Элгуджи Цомая и прибыл сначала в Батуми, а оттуда в Тбилиси.

В столице экс-президент остановился в принадлежащей Цомая квартире на Квишхетской улице, где и был задержан правоохранителями.

Ранее по обвинению в пособничестве Михаилу Саакашвили при незаконном пересечении границы Грузии были задержаны сотрудники морского порта Поти Шалва и Зураб Цоцория. Также правоохранители задержали Элгуджу Цомая, его обвиняют в «укрывательстве преступлений».