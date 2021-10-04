В Латвии разгорелся скандал из-за слова «сметана» на русском языке

Мнения подписчиков пенсионерки разделились на этот счет. Одни поддержали женщину: «Да я стараюсь поддерживать местных производителей. Но когда вижу такой вариант — нет, спасибо», «Лучший способ бороться с этим — не покупать!».

Другие же посчитали негодование Скаидрите Краллиша необоснованным: «Бабуль, уже давно на продуктах надписи дублируются на многих языках. Не только на русском. И не только в Латвии. И это нормально. Чем вас не устраивает именно надпись на русском на сметане?», «Давно уже, благодаря вам. Чаще всего на упаковках продуктов встречаются английские надписи. По сравнению с ними русский язык используется в разы меньше».