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В Латвии разгорелся скандал из-за слова «сметана» на русском языке

Елена Прошина
26 минут назад

Скаидрите Краллиша, пенсионерку из Латвии, возмутило русское слово «сметана» на упаковке кисломолочного продукта Лаздонского молочного комбината. Свое негодование женщина выразила в своем Twitter-аккаунте.

В Латвии разгорелся скандал из-за слова «сметана» на русском языке
Фото: EPAEPA

«Что, в Латвии уже второй государственный язык?», — написала под фотографиями продукта Скаидрите Краллиша.

Снимки доказывают слова женщины. На упаковке с одной из боковых сторон действительно написано слово «сметана» на русском языке, весь остальной текст на латышском.

Также по словам Скаидрите Краллиша банку сметаны в интернет-магазине «специально» сфотографировали со стороны без русского слова.

« мне это привезла Барбара, выбрала такую (на картинке была такая!), интересно, что не видно второй стороны Сметана Лаздонас 20% 500 грамм», — добавила женщина в комментариях.

Мнения подписчиков пенсионерки разделились на этот счет. Одни поддержали женщину: «Да я стараюсь поддерживать местных производителей. Но когда вижу такой вариант — нет, спасибо», «Лучший способ бороться с этим — не покупать!».

Другие же посчитали негодование Скаидрите Краллиша необоснованным: «Бабуль, уже давно на продуктах надписи дублируются на многих языках. Не только на русском. И не только в Латвии. И это нормально. Чем вас не устраивает именно надпись на русском на сметане?», «Давно уже, благодаря вам. Чаще всего на упаковках продуктов встречаются английские надписи. По сравнению с ними русский язык используется в разы меньше».

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