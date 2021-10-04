В Латвии разгорелся скандал из-за слова «сметана» на русском языке

Скаидрите Краллиша, пенсионерку из Латвии, возмутило русское слово «сметана» на упаковке кисломолочного продукта Лаздонского молочного комбината. Свое негодование женщина выразила в своем Twitter-аккаунте.
«Что, в Латвии уже второй государственный язык?», — написала под фотографиями продукта Скаидрите Краллиша.
Снимки доказывают слова женщины. На упаковке с одной из боковых сторон действительно написано слово «сметана» на русском языке, весь остальной текст на латышском.
Также по словам Скаидрите Краллиша банку сметаны в интернет-магазине «специально» сфотографировали со стороны без русского слова.
« мне это привезла Барбара, выбрала такую (на картинке была такая!), интересно, что не видно второй стороны Сметана Лаздонас 20% 500 грамм», — добавила женщина в комментариях.
Мнения подписчиков пенсионерки разделились на этот счет. Одни поддержали женщину: «Да я стараюсь поддерживать местных производителей. Но когда вижу такой вариант — нет, спасибо», «Лучший способ бороться с этим — не покупать!».
Другие же посчитали негодование Скаидрите Краллиша необоснованным: «Бабуль, уже давно на продуктах надписи дублируются на многих языках. Не только на русском. И не только в Латвии. И это нормально. Чем вас не устраивает именно надпись на русском на сметане?», «Давно уже, благодаря вам. Чаще всего на упаковках продуктов встречаются английские надписи. По сравнению с ними русский язык используется в разы меньше».