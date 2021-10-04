Главное за день: претензия ВОЗ к «Спутнику V» и отказ от русского языка в Узбекистане

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Минздрав назвал главную претензию к «Спутнику V» со стороны ВОЗ

Видео дня

К самой вакцине от коронавируса «Спутник V» у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензии отсутствуют. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что на вакцину был создан пакет документов, к которому и возникли вопросы. Ранее сообщалось, что в ВОЗ планируют признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через один-два месяца. Руководитель аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас отметил, что «ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту».

Путин ввел в России новый праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении и праздновании Дня отца в стране. Согласно документу, отмечать День отца в России будут ежегодно в третье воскресенье октября. Праздник учредили «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Россия впервые запустила гиперзвуковую ракету «Циркон» с подводной лодки

ВМФ России впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки.

«Военно-морским флотом России впервые проведены испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась по условной морской цели на территории Баренцева моря», — уточняется в сообщении Минобороны.

Испытания прошли успешно.

Часть россиян предложили освободить от подоходного налога

Россияне, зарабатывающие не больше 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от подоходного налога. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

«Сегодня уже первый шаг сделан, когда те, кто получает больше пяти миллионов рублей в год, платят подоходный налог не 13%, а 15%. В этом направлении надо двигаться дальше, полностью освобождая от подоходного налога тех, кто получает меньше 20 тысяч рублей в месяц», — заявил он.

Как отметил депутат, в России на протяжении нескольких лет не меняли законодательство в части подоходного налога. Он выразил уверенность, что рано или поздно это произойдет.

В Узбекистане призвали отказаться от использования русского языка

Мэрия Чирчика запустила акцию «Полное владение государственным языком определяет наше уважение и любовь к нации и государству», в рамках которой расклеиваются плакаты с призывом отказаться от употребления русских слов. Акцию организовало управление духовности администрации города. Власти порекомендовали употреблять слово «илтимос» вместо «пожалуйста», «газна» вместо «касса», «дукон» вместо «магазин», «тушлик» вместо «обед». Сейчас многие жители страны «употребляют узбекские слова вперемешку с русскими».

В Киеве призвали вернуться к прямым контрактам с «Газпромом»

Украине следует вернуться к прямым контрактам на поставки газа с российским «Газпромом» в связи с резким подорожанием газа на европейском рынке. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко. В последние месяцы стоимость газа в Европе резко выросла. В начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала примерно 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября стоимость увеличилась больше чем в два раза. 4 октября стоимость газа вновь побила рекорд, достигнув $1200,36 за 1 тысячу кубометров.

В России и в Москве вводят новые меры по борьбе с COVID-19. Главное

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти вводят ограничения как на федеральном уровне, так и на региональном. За последние сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса, 4410 из них в Москве. За 24 часа зафиксированы 883 смерти от COVID-19, 14 526 человек выздоровели. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости за неделю составил 14 процентов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что в 12 регионах заболеваемость растет значительно быстрее, чем в остальных, и только в пяти регионах показатели продолжают падать.

Украинская возлюбленная Саакашвили готова ехать за ним в Грузию

SaakashviliMikheil/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько готова ехать за своим возлюбленным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которого задержали в Тбилиси. Ясько пообещала поехать в Грузию, но не сейчас, так как сейчас народ Грузии должен защитить свой выбор. Также необходимо, чтобы международное сообщество приняло участие в судьбе Саакашвили.

Олимпийского чемпиона обвинили в домашнем насилии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) проведет внутреннее расследование в отношении четвертой ракетки мира, олимпийского чемпиона Александра Зверева (представляет Германию). Как сообщается на сайте АТР, причиной стали обвинения в домашнем насилии. Год назад бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова заявила, что во время отношений с ним подвергалась домашнему насилию. В частности, она рассказывала, что во время ссоры он душил ее подушкой, скручивал руки и говорил, что «всем наплевать, что бы он ни сделал». Зверев назвал эти обвинения необоснованными.

Гай Германика подала в суд на затопивших ее соседей