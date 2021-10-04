Порошенко поздравили с возвращением Крыма и вступлением Украины в ЕС

Украинский телеканал «Прямой», который принадлежит бывшему президенту республики и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, на своем YouTube-канале 26 сентября опубликовал поздравительное видео. В ролик, посвященный дню рождения политика, вошли все его не случившиеся достижения, сообщает Lenta.ru.

На видео смонтированы отрывки эфиров ведущих мировых СМИ, которые продублированы на украинском языке. Однако вместо реального перевода в ролике звучат поздравления с якобы вступлением Украины в Евросоюз и блок НАТО, рекордным увеличением национального ВВП, а также с выходом Донбасса и Крыма из российской «оккупации».

В конце видео появляется поздравительное обращение к бывшему украинскому лидеру.

«С днем рождения, Петр Алексеевич! Главные победы впереди», — написали сотрудники телеканала.

В апреле партия Порошенко «Европейская солидарность» объявила о сборе резервистов и ветеранов войны в Донбассе во время обострения ситуации в регионе. Сбор был организован без согласования с официальными властями государства.

В партии заявили, что сподвижники Порошенко не стали ждать инициативы сверху и решили самостоятельно обеспечить «быстрое реагирование на реальные угрозы». Сам Порошенко регулярно высказывается с критикой в адрес действующей власти за бездействия в отношении конфликта в Донбассе.