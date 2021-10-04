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Вулкан на острове Пальма продолжает извергать потоки лавы .Видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

На испанском острове Пальма продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

На кадрах видео, снятого в воскресенье, раскаленная лава вырывается из кратера вулкана, а над ним видны клубы густого дыма и пепла.

По сообщениям местных служб, продолжающееся геологическое стихийное бедствие привело к разрушению 981 строений, 6 тысяч человек были эвакуированы.

Кроме того, сообщается, что объем выброшенной с начала извержения вулкана 19 сентября магмы составил 80 миллионов кубических метров.

Также ученые высказывают опасения, что контакт лавы с морской водой может привести к образованию токсичных газов с присутствием соляной кислоты.

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