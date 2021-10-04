Столтенберг предложил Лаврову возобновить формат "Россия-НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат "Россия-НАТО". Об этом заявил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, передает РИА "Новости".
"Столтенберг, придя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать, все-таки, формат "Россия-НАТО", мы слишком устали уже от пикировки", - поделился сенатор на заседании комитета Совфеда.
По его словам, Лавров, в свою очередь, предложил договориться по ряду вопросов, чтобы "все опять не слилось к безрезультатным разговорам на долгие годы". Карасин уточнил, что российский дипломат предложил переговорить относительно вопроса отведения вооруженных сил "в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 км".
"Давайте подпишем такую бумагу, и дальше диалог будет немного проще", - процитировал парламентарий слова министра иностранных дел.
По словам сенатора, Столтенберг ответил, что "это невозможно ", и предложил России вернуть своего представителя обратно в Брюссель. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность вступления России в НАТО.