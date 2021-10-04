Столтенберг предложил Лаврову возобновить формат "Россия-НАТО"

"Столтенберг, придя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать, все-таки, формат "Россия-НАТО", мы слишком устали уже от пикировки", - поделился сенатор на заседании комитета Совфеда.

По его словам, Лавров, в свою очередь, предложил договориться по ряду вопросов, чтобы "все опять не слилось к безрезультатным разговорам на долгие годы". Карасин уточнил, что российский дипломат предложил переговорить относительно вопроса отведения вооруженных сил "в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 км".