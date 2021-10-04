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Великобритания пригрозила России тысячами хакеров

Алиса Селезнёва
31 минуту назад

Великобритания будет проводить «наступательные» кибератаки против враждебных государств, таких как Россия, в ответ на попытки нанести ущерб стране. Об этом заявил The Daily Telegraph министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Великобритания пригрозила России тысячами хакеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, в Великобритании будет создана штаб-квартира Национальных кибернетических сил, куда к 2030 году планируется нанять «тысячи хакеров и аналитиков».

«Некоторые иностранные государства ведут против нас кибервойну каждый божий день. И в соответствии с международным правом мы имеем право защищать себя», - подчеркнул глава британского оборонного ведомства.

Бен Уоллес также назвал киберпространство «новым фронтом», отметив, что Великобритания должна иметь возможность лишить своих противников возможности атаковать.

«Например, если враждебное государство использует сервер для применения против вас программ-вымогателей, шпионского ПО или дезинформации, то вы можете задействовать наступательные кибервозможности для борьбы с этими серверами», - пояснил он.

При этом глава Минобороны выразил уверенность, что стране также необходимо иметь возможность наносить атаки и по критически важным объектам инфраструктуры противника.

«Кто знает, где мы будем через 20 лет, у нас еще не было кибератаки первого уровня, катастрофической кибератаки», - заявил он.

Ранее Министерство иностранных дел Германии обвинило хакерскую группировку Ghostwriter в кибератаках на политиков и партии перед выборами в бундестаг и местные парламенты ФРГ. Согласно словам представителя дипломатического ведомства Андреа Зассе, за хакерами стоят сотрудники Главного разведывательного управления России.

В мире,Бен Уоллес,Министерство обороны,Бундестаг,Daily Telegraph,
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