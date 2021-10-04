Обзор иноСМИ: глобальная катастрофа и новая стратегия по Курилам

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«Миру грозит энергетическая катастрофа»

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Bank of America (BofA) считает, что зимой цены на сырую нефть могут превысить сто долларов за бочку и спровоцировать глобальный экономический кризис. Как пишет Forbes, в своем прогнозе BofA ссылается на риски необычайно холодной зимы, рост спроса на авиаперелеты и возможный переход с газа на нефть в производстве электроэнергии.

Нефтяные цены выросли почти на 60 процентов с января. При этом в Японии, Корее и большей части Европы цены на природный газ поднялись до уровней, значительно превышающих стоимость сырой нефти в пересчете на баррель. Если газ продолжит дорожать, это поддержит переход на мазут в производстве электроэнергии, подчеркивает Forbes. В то же время Россия ограничила собственный экспорт в Европу, «делая положение европейских стран еще более шатким». Автор Forbes Дэвид Блэкмон считает, что в ЕС слишком поспешно отказались сотен угольных и газовых электростанций в пользу «чистой энергии».

«Взять не два, а четыре»: стратегия Японии по Курилам изменится

Правящую Либерально-демократическую партию Японии возглавил Фумио Кисида, с высокой вероятностью он станет следующим премьером страны. Как https://www.hokkaido-np.co.jp/article/595084?rct=n_japan_russia пишет Hokkaido Shimbun, стратегия Кисиды по Курилам отличается от стратегии экс-премьера Синдзо Абэ: он заявил, что будет стремиться к переходу к Токио четырех, а не двух островов.

Издание отмечает, что Кисида, ранее занимавший пост министра иностранных дел, спорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лавров подчеркивал, что Россия не ведет с Японией переговоры по территориальной проблеме, а Кисида говорил, что без этого мирный договор обсуждать нет смысла. «ИноСМИ» собрали комментарии японских пользователей к статье о Кисиде. Японцы считают, что он «выслуживается перед американцами, но от «усилившейся России» Токио не сможет получить «даже камешка».

«Таджикистан усиливается на границе, Россия призывает к спокойствию»

Таджикистан усилил свое военное присутствие на границе с Афганистаном в ответ на приход к власти талибов («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация). Как отмечает Fox News, на размещение войск Таджикистаном обратили внимание в МИД России, ведомство призвало к мирному урегулированию.

В МИД подчеркнули, что с беспокойством наблюдают рост напряженности в отношениях Таджикистана и Афганистана «на фоне заявлений руководства двух стран». Ранее власти Таджикистана раскритиковали талибов, заявив, что в их временном правительстве нет обещанного разнообразия. В ответ талибы предостерегли Душанбе от вмешательства во внутренние дела Афганистана.

«Активизировать беспорядки»: политолог о возвращении Саакашвили

Политолог Антон Кучухидзе считает, что возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину было «продуманной политической технологией». Эксперт заявил украинским «Вестям», что Саакашвили решил повлиять на грядущие выборы и сделал ставки на «активизацию улицы».

«Как у них технология работает: Саакавшиви приехал в Грузию, он готов отказаться от свободы и вы за нее боритесь», - отметил Кучухидзе.

По его мнению, шаг был чересчур рискованным, так как выборы, которые пройдут в стране, будут всего лишь местными. Политолог отметил, что Украина, гражданином которой является Саакашвили, делает «умеренные» заявления и ссориться с Тбилиси из-за ареста политика не будет.

«Талибы не платят по счетам»: Афганистан предупредили об отключении света

С наступлением зимы столица Афганистана может погрузиться во тьму, так как новое руководство страны - «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) - не заплатило поставщикам электроэнергии из Центральной Азии и не возобновило сбор денег с потребителей. Об этом рассказал Fox News со ссылкой на экс-главу государственной энергетической корпорации Афганистана Дауда Нурзая.