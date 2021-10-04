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Украина приостановила закачку газа в хранилища

Анна Безрукова
32 минуты назад

Закачка газа в подземные хранилища Украины начала сокращаться после остановки транзита газа в Венгрию и 3 октября была полностью прекращена. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Укртрансгаза.

Украина приостановила закачку газа в хранилища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что если 1 октября закачка в "подземки" была равна 13,94 млн куб. м, то 2 октября она упала до 0,61 млн куб. м, а 3 октября - до нуля.

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На приостановку закачки оказала влияние ситуация с российским «Газпромом». Речь идет о транзите природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября этого года, когда импорт газа из Венгрии в Украину осуществлялся путем виртуального реверса.

«Увы, при отсутствии транзита виртуальный реверс не представляется возможным, поэтому поставщикам придется переключиться на другие каналы поставки — Румынию, Словакию и Польшу», — отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон в комментарии СМИ в прошедшую пятницу.

Также на своей странице в Facebook в понедельник утром он опроверг данные о том, что «Газпром» вновь начал транзит газа через Украину в Венгрию.

«Это не соответствует реальности. Да, в настоящее время имеется несущественный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — отметил Макогон.

При этом ранее сообщалось, что 4 октября были возобновлены поставки газа в Венгрию через Украину. Об этом говорят данные, выложенные на интернет-портале венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ.

В мире,Газпром,
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