Пока вы в маске: названа помеха для одобрения «Спутника V» ВОЗ

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Мурашко: у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V»

Претензии к вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были некоторые вопросы к документам. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Мурашко добавил, что документы, которые нужны для регистрации, дооформлены. "Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты", - отметил он, добавив, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель.

В Москве продлили выдачу подарков привившимся от COVID-19 пожилым москвичам

mos.ru

Жители Москвы в возрасте старше 65 лет, привившиеся от коронавируса, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье». Они будут выдаваться прошедшим вакцинацию пенсионерам до 1 марта 2022 года. На сегодняшний день их уже получили около 200 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Для получения подарочного набора необходимо до 31 декабря 2021 года привиться одним компонентом вакцины, а затем полностью завершить процедуру. Подарок от властей столицы получат и те пенсионеры, которые до конца года пройдут повторную вакцинацию.

В мэрии напомнили, что вакцинация является бесплатной. При записи на процедуру не требуется предоставлять паспортные данные или номер банковского счёта. Лица, которые просят предоставить эту информацию, — мошенники. В этом случае следует обращаться в полицию.

У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson американского производства может быть опасна для жизни. Однокомпонентный препарат имеет побочный эффект, который вызывает опасное состояние, связанное со свёртываемостью крови, сообщает издание Daily Mail.

Тревогу забило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там уточнили, что речь идёт о венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson.

Опасное заболевание протекает следующим образом: в вене (обычно на ноге, руке или в паху) появляется сгусток крови, который потом перемещается в лёгкие человека, блокируя кровоснабжение. При вакцинации этот процесс начинается при травме или у лежачих пациентов при отсутствии движения.

Врачи рассказали о появлении рубцов в легких после коронавируса

Если коронавирусная инфекция протекала тяжело, после заболевания у пациентов могут возникнуть участки уплотнений в легких, на рентгеновских снимках они выглядят как рубцы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доцента кафедры госпитальной терапии МГМСУ имени Сеченова, врача-пульмонолога Александра Пальмана.

По его словам, у большинства пациентов впоследствии эти уплотнения проходят.

При этом профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак отметил, что у 5–10% переболевших коронавирусной инфекцией развивается фиброз легких. По его словам, некоторые ученые пришли к выводу, что это форма преждевременного старения легких.

Мурашко рассказал о заболеваемости коронавирусом среди медиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди медицинских работников в стране сейчас втрое меньше, чем в начале лета.

Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед».