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СБУ заставила подростка извиниться на камеру после слов о Донбассе

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Служба безопасности Украины заставила 16-летнего подростка извиниться на камеру после его слов о том, что конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет по вине «бандеровских сволочей», а не России.

СБУ заставила подростка извиниться на камеру после слов о Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подросток, переехавший из Авдеевки, которая расположена в нескольких километрах от Донецка, в Киев, свободно выражал свое мнение в соцсетях. По его словам, «война в Донецке началась не из-за России, потому что та ни на кого не нападала, а виноваты во всем бандеровские сволочи, действия которых расхлебывает вся страна», передает «Царьград».

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Также подросток называл Украину неудачным проектом Запада, отмечая, что по достижении 18 лет уедет воевать на стороне ДНР. После этого украинские активисты написали жалобы в СБУ. Отмечается, что ведомство проводило с семьей «профилактическими беседами», а после заставила молодого человека записать видео с извинениями за свои высказывания.

Напомним, в январе между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева Таисией Онацкой (di.rubens) разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». После этого блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца».

В мире,Анатолий Штефан,СБУ,Царьград ТВ,
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