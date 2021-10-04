Служба безопасности Украины заставила 16-летнего подростка извиниться на камеру после его слов о том, что конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет по вине «бандеровских сволочей», а не России.

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Подросток, переехавший из Авдеевки, которая расположена в нескольких километрах от Донецка, в Киев, свободно выражал свое мнение в соцсетях. По его словам, «война в Донецке началась не из-за России, потому что та ни на кого не нападала, а виноваты во всем бандеровские сволочи, действия которых расхлебывает вся страна», передает «Царьград».

Также подросток называл Украину неудачным проектом Запада, отмечая, что по достижении 18 лет уедет воевать на стороне ДНР. После этого украинские активисты написали жалобы в СБУ. Отмечается, что ведомство проводило с семьей «профилактическими беседами», а после заставила молодого человека записать видео с извинениями за свои высказывания.