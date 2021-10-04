«Несостоявшееся государство»: Германия сравнила Украину с Афганистаном

Население Германии раскритиковало возможность создания Евросоюзом военной учебной миссии на Украине. Как считают пользователи соцсетей, ФРГ необходимо держаться подальше от Киева.

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Ранее издание Die Welt сообщало, что Евросоюз может создать на Украине военную учебную миссию ЕС с целью «выражения солидарности». Причиной этого выступила «военная активность» России рядом с границей Украины. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал европейские государства — в частности, Германию, «как можно в более оперативные сроки» начать развертывание этой миссии.

Но фактом возможного создания такой миссии возмутились читатели газеты из Германии.

«Это конфликт, от которого нам следует держаться подальше. В сущности, Украина является несостоявшимся государством, соседствующим с ЕС», — отметил пользователь Max S.

Также, как считают немцы, Германия не должна заботиться о Киеве так же, как об Афганистане.

«Разве в Афганистане не обучали военных, чтобы они сами сражались с „Талибаном“ (террористическая группа, запрещена в РФ)? Эта миссия была далека от успеха. Откуда появилась идея в том, что на Украине выйдет лучше?» — указал Thomas K.