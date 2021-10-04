«Несостоявшееся государство»: Германия сравнила Украину с Афганистаном

Население Германии раскритиковало возможность создания Евросоюзом военной учебной миссии на Украине. Как считают пользователи соцсетей, ФРГ необходимо держаться подальше от Киева.
Ранее издание Die Welt сообщало, что Евросоюз может создать на Украине военную учебную миссию ЕС с целью «выражения солидарности». Причиной этого выступила «военная активность» России рядом с границей Украины. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал европейские государства — в частности, Германию, «как можно в более оперативные сроки» начать развертывание этой миссии.
Но фактом возможного создания такой миссии возмутились читатели газеты из Германии.
«Это конфликт, от которого нам следует держаться подальше. В сущности, Украина является несостоявшимся государством, соседствующим с ЕС», — отметил пользователь Max S.
Также, как считают немцы, Германия не должна заботиться о Киеве так же, как об Афганистане.
«Разве в Афганистане не обучали военных, чтобы они сами сражались с „Талибаном“ (террористическая группа, запрещена в РФ)? Эта миссия была далека от успеха. Откуда появилась идея в том, что на Украине выйдет лучше?» — указал Thomas K.
Ранее на сайте Кремля была размещена статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В том числе, в публикации говорилось, что Москва никогда не была и не будет «анти-Украиной». Российский лидер назвал бедой и трагедией «стены», которые были возведены в последние годы между двумя странами и перечислил то, чего Киев лишился вследствие разрыва отношений с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обсуждению с Путиным «некоторых вещей» из его статьи.