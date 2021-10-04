В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.16
Войти в почту

«Несостоявшееся государство»: Германия сравнила Украину с Афганистаном

Анна Безрукова
16 минут назад

Население Германии раскритиковало возможность создания Евросоюзом военной учебной миссии на Украине. Как считают пользователи соцсетей, ФРГ необходимо держаться подальше от Киева.

«Несостоявшееся государство»: Германия сравнила Украину с Афганистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издание Die Welt сообщало, что Евросоюз может создать на Украине военную учебную миссию ЕС с целью «выражения солидарности». Причиной этого выступила «военная активность» России рядом с границей Украины. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал европейские государства — в частности, Германию, «как можно в более оперативные сроки» начать развертывание этой миссии.

Но фактом возможного создания такой миссии возмутились читатели газеты из Германии.

«Это конфликт, от которого нам следует держаться подальше. В сущности, Украина является несостоявшимся государством, соседствующим с ЕС», — отметил пользователь Max S.

Также, как считают немцы, Германия не должна заботиться о Киеве так же, как об Афганистане.

«Разве в Афганистане не обучали военных, чтобы они сами сражались с „Талибаном“ (террористическая группа, запрещена в РФ)? Эта миссия была далека от успеха. Откуда появилась идея в том, что на Украине выйдет лучше?» — указал Thomas K.

Ранее на сайте Кремля была размещена статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В том числе, в публикации говорилось, что Москва никогда не была и не будет «анти-Украиной». Российский лидер назвал бедой и трагедией «стены», которые были возведены в последние годы между двумя странами и перечислил то, чего Киев лишился вследствие разрыва отношений с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обсуждению с Путиным «некоторых вещей» из его статьи.

В мире,Андрей Мельник,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Талибан,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители