Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Сегодня обе палаты парламента страны проведут голосование по кандидатуре нового премьер-министра. Он назначит министров своего кабинета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию главы японского правительства.

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Ёсихидэ Суги, действующий премьер-министр Японии, собрал у всех членов правительства заявления об отставке на внеочередном заседании кабинета министров. Они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств в ближайшие часы до формирования нового правительства.

На роль генерального секретаря претендует Хирокадзу Мацуно. Тосимицу Мотэги, министр иностранных дел, и Нобуо Киси, министр обороны, сохранят свои должности. Глава министерства науки и образования Коити Хагиуда станет министром экономики, торговли и промышленности.

Новым премьер-министром Японии будет назначен бывший глава МИД страны Фумио Кисида. Об этом стало известно 29 сентября. После объявления итогов голосования Кисида напомнил, что вскоре состоятся парламентские выборы. Члены ЛДП должны объединить усилия, чтобы достичь хорошего результата. Среди своих обязанностей он отметил борьбу с пандемией COVID-19 и решение социальных и экономических проблем.