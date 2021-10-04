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Правительство Японии ушло в отставку

Lenta.ru
1 час назад

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает агентство «Киодо».

Правительство Японии ушло в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

100-м премьер-министром Японии станет лидер правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Фумио Кисида (Fumio Kishida). В понедельник обе палаты парламента страны проведут голосование по кандидатуре премьер-министра, который потом назначит министров своего кабинета.

Генсеком станет Хирокадзу Мацуно. Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси сохранят свои посты. Коити Хагиуда, возглавлявший министерство науки и образования, станет министром экономики, торговли и промышленности.

О том, что новым премьер-министром станет бывший глава МИД страны Фумио Кисида, стало известно 29 сентября. После объявления итогов голосования Кисида напомнил, что вскоре состоятся парламентские выборы, на которых члены ЛДП должны объединиться для достижения хорошего результата. Среди своих обязанностей он выделил борьбу с пандемией коронавируса и решение экономических и социальных проблем.

В начале сентября премьер-министр страны Есихидэ Суга объявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, отказавшись от кресла премьер-министра.

В мире,Нобуо Киси,ЛДПР,Минобрнауки,МИД,
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