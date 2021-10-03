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Эрдоган ответил на слухи о серьезной болезни видеороликом

Майк Габриелян
26 минут назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в Тelegram-канале видео, на котором он играет в баскетбол. Этим видеороликов турецкий лидер поделился вскоре после того как американское СМИ опубликовали статью о плохом состоянии его здоровья.

Эрдоган ответил на слухи о серьезной болезни видеороликом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что Эрдоган играл с несколькими мужчинами на уличной баскетбольной площадке. Он выступил капитаном команды и несколько раз забросил мяч в корзину.

«Физические упражнения очень важны для здоровья. Я стараюсь тренироваться три дня в неделю. Движение полезно», - написал Эрдоган.

Видео появилось после выхода в журнале Foreign Policy статьи, в которой утверждалось, что турецкий лидер «может быть болен» и «появляется все больше свидетельств того, что он не сможет продолжать руководить Турцией».

Издание отмечало, что «есть признаки того, что Эрдоган не сможет переизбраться на следующий срок в 2023 году». Журналисты ссылались на несколько видеороликов, в которых турецкий лидер выглядел не лучшим образом, и слухи о плохом здоровье президента.

В мире,Реджеп Эрдоган,Foreign Policy,
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