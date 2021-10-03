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В США предсказали закат Европы: «будущее принадлежит Азии»

Майк Габриелян
29 минут назад

Европа близится к закату, несмотря на свою историческую значимость. Старый Свет тускнеет, а блестящее будущее принадлежит Азии. Об этом американский политик Патрик Бьюкенен написал в колонке The American Conservative.

В США предсказали закат Европы: «будущее принадлежит Азии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Роль Европы в мировой истории проходит, поворот Америки в сторону Китая и стран Индо-Тихоокеанского региона является историческим и необратимым. Прошлое принадлежит Европе, будущее принадлежит Азии», - написал Бьюкенен.

По его словам, в Азии находятся две самые густонаселенные страны мира, шесть из девяти ядерных держав, а также две крупнейшие мировые экономики — Китай и Япония.

Именно эти факторы влияют на переориентацию Вашингтона в сторону Азии.

Одновременно в Европе накопилось множество проблем. Британия уже покинула ЕС, а Франция возмущена из-за срыва сделки по поставкам подлодок. В ближайшее время Париж может серьезно дистанцироваться от НАТО.

Возможен и политический кризис в Германии после ухода с поста канцлера Ангелы. Меркель. Ни один немецкий политик не обладает таким же авторитетом, а партия ХДС впервые в истории набрала лишь четверть голосов.

Кроме того, в Европе все чаще возникают вопросы об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании и Сардинии от Италии. Постоянно конфликтуют с Брюсселем из-за внутренних реформ Польша и Венгрия.

Также усугубляет общеевропейский кризис ситуация с потоком мигрантов.

В мире,Патрик Бьюкенен,НАТО,ЕС,
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