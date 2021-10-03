Соратница Саакашвили анонсировала его скорое освобождение

Член грузинского «Единого нацдвижения» Эка Херхеулидзе после посещения лидера этой партии Михаила Саакашвили в СИЗО заявила о его скором освобождении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Херхеулидзе уверена, что Саакашвили «очень скоро выйдет на свободу».

«Каким образом? Увидим, все вместе», - сообщила она.

1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в преддверии муниципальных выборов в этой стране. По прилету в Тбилиси он был задержан грузинской полицией.

Ранее Саакашвили заочно приговорили на родине к тюремным срокам по ряду обвинений. В частности, суд приговорил его к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года в столице. Кроме того, три года тюрьмы ему положены по решению суда за незаконное помилование обвиняемых в убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.