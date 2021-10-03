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Соратница Саакашвили анонсировала его скорое освобождение

Елена Прошина
18 минут назад

Член грузинского «Единого нацдвижения» Эка Херхеулидзе после посещения лидера этой партии Михаила Саакашвили в СИЗО заявила о его скором освобождении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соратница Саакашвили анонсировала его скорое освобождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Херхеулидзе уверена, что Саакашвили «очень скоро выйдет на свободу».

«Каким образом? Увидим, все вместе», - сообщила она.

1 октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в преддверии муниципальных выборов в этой стране. По прилету в Тбилиси он был задержан грузинской полицией.

Ранее Саакашвили заочно приговорили на родине к тюремным срокам по ряду обвинений. В частности, суд приговорил его к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года в столице. Кроме того, три года тюрьмы ему положены по решению суда за незаконное помилование обвиняемых в убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Помимо этого, Саакашвили заочно предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при подавлении демонстраций 7 ноября 2007 года в Тбилиси, растрате государственных средств.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,ФСИН,
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