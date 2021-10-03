Показ фильма об офшорах Зеленского отменили перед началом сеанса

«За несколько часов до показа фильма «Офшор 95» директор «Малой оперы» Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет. Впоследствии он написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день», - сообщила Бабинец