Показ фильма об офшорах Зеленского отменили перед началом сеанса

Главный редактор украинского издания «Следствие. Инфо» Анна Бабинец сообщила, что демонстрация фильма-разоблачения о президенте Украины Владимире Зеленском отменена по инициативе директора кинозала. Об этом она написала в Facebook.
Журналисты украинского ресурса «Следствие. Инфо» анонсировали на вечер 3 октября показ в зале «Малой оперы» в Киеве фильма «Офшор 95», рассказывающего об офшорных счетах Владимира Зеленского.
«За несколько часов до показа фильма «Офшор 95» директор «Малой оперы» Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет. Впоследствии он написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день», - сообщила Бабинец
Ранее сообщалось, что журналисты украинского издания «Следствие. Инфо» анонсировали показ фильм об офшорах Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского. Он снят в рамках международного проекта «Досье Пандоры» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
ICIJ назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В досье вошли репортажи более 600 журналистов из 117 стран мира и данные из более 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки документов о секретных активах и тайных договоренностях богатейших людей всего мира.
В 2016 году по итогам расследования ICIJ были обнародованы «Панамские материалы» - документы предположительно панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности к офшорным схемам ряда мировых лидеров и их приближенных. Mossack Fonseca отказалась заверить подлинность документов.