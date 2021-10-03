В Кабуле у мечети произошел взрыв

Бомба взорвалась у входа в мечеть в Кабуле, погибло несколько мирных жителей. Инцидент произошел в воскресенье, сообщает AP со ссылкой на представителя движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России).

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Взрыв прогремел в крупнейшей городской мечети Идгах. Там проходила панихида по матери официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида.

Пока никто сразу не взял на себя ответственность за теракт.

Телеканал Kabul News сообщил, что после взрыва возле мечети началась перестрелка, предположительно, талибов и боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Эксперты говорят, что после захвата Афганистана талибами, увеличилось количество нападений на них боевиков ИГ. В будущем не исключен более широкий конфликт между двумя группировками.