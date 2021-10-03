В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

В Кабуле у мечети произошел взрыв и завязалась перестрелка

Майк Габриелян
12 минут назад

Бомба взорвалась у входа в мечеть в Кабуле, погибло несколько мирных жителей. Инцидент произошел в воскресенье, сообщает AP со ссылкой на представителя движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России).

В Кабуле у мечети произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрыв прогремел в крупнейшей городской мечети Идгах. Там проходила панихида по матери официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида.

Пока никто сразу не взял на себя ответственность за теракт.

Телеканал Kabul News сообщил, что после взрыва возле мечети началась перестрелка, предположительно, талибов и боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Эксперты говорят, что после захвата Афганистана талибами, увеличилось количество нападений на них боевиков ИГ. В будущем не исключен более широкий конфликт между двумя группировками.

Сейчас ИГ сохраняет сильное присутствие в восточной афганской провинции Нангархар. Экстремисты уже заявляли о нескольких атаках на талибов, и брали ответственность за убийства в столице провинции - Джелалабаде. Нападения в Кабуле пока случаются редко.

В мире,Забихулла Муджахид,Талибан,Исламское государство,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители