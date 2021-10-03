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Найденный на вокзале в Киеве бомж оказался пропавшим британским ученым

Елена Прошина
22 минуты назад

Пожилой ученый из Великобритании прибыл в Киев, потерял память и несколько дней жил на городском вокзале, пока его судьбой не занялась местная полиция. Об этом сообщило интернет-издание «Страна.UA».

Найденный на вокзале в Киеве бомж оказался пропавшим британским ученым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

История с британским научным деятелем, приехавшим для встречи с украинскими коллегами в Киев, началась в конце сентября. В украинской столице он остановился в гостинице «Днепр» и однажды, когда он вышел на улицу, у него произошел приступ потери памяти.

Забыв, кто он и где находится, британец добрался до автовокзала «Выдубичи», где провел несколько дней. За это время у него украли документы и мобильный телефон. При нем осталась только банковская карточка, с помощью которой он приобретал еду.

В конце концов, заросшим волосами англоязычным «бомжом» заинтересовались полицейские Голосеевского района. Выяснив, что дед не помнит кто он и где живет, они связались с британским посольством в Киеве. Там признали, что уже несколько дней разыскивают своего исчезнувшего соотечественника, но отказались забрать его, оперативно выдать документы и отправить на родину, поскольку не узнали в ужасного вида мужчине своего соотечественника.

Правоохранителям удалось связаться с сыном потерявшего память старика. Пока тот добирался из Британии на Украину полицейским пришлось за свой счет организовать его проживание в гостинице и оплачивать питание ученого. В конце концов его сын прибыл в Киев и увез отца домой в Великобританию.

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