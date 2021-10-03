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СМИ заподозрили у Эрдогана тяжелую болезнь

Майк Габриелян
1 час назад

Президент Турции Тайип Эрдоган может быть серьезно болен, из-за чего он не сможет баллотироваться в 2023 году в президенты Турцией. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

СМИ заподозрили у Эрдогана тяжелую болезнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что «есть признаки того, что Эрдоган, возможно, слишком болен», чтобы переизбраться на следующий срок. В последние месяцы появилась серия видеороликов, на которых турецкий лидер выглядел не лучшим образом. Эти видео поднимают вопросы о здоровье Эрдогана.

Видео дня

Так, в одном ролике, президент, похоже, нуждается в помощи своей жены, когда идет по лестнице. В другом он шаркает ногами, с трудом направляясь в Аныткабир - мавзолей основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

На другом видео, которое привлекло значительное внимание в июле этого года, Эрдоган выглядит весьма изможденным. Он невнятно произносит слова, поздравляя своих соратников с праздником.

Вдобавок ходят слухи о плохом здоровье президента, например, о том, что у него проблемы с памятью, дыханием; нередки спутанность сознания, бывает рвота. Кроме того, Эрдогану якобы даже имплантировали прибор, поддерживающий работу сердца.

Турецкий лидер увеличил число врачей вокруг себя, сократил количество встреч с прессой, его накачивают обезболивающими перед публичными мероприятиями.

При этом издание подчеркивает, что слухи чаще всего повторяются недругами и оппонентами Эрдогана, находящимися за пределами Турции. Поэтому «утверждения о грядущей кончине Эрдогана могут быть пустой болтовней». В конце концов, в других видео он выглядел совершенно нормально.

Эрдоган находится у власти более 18 лет. Если из-за болезни он не сможет баллотироваться на второй срок в 2023 году, начнет действовать статья 106 конституции Турции. В соотвествии с этой статьей президентские обязанности и полномочия возьмет на себя вице-президент Фуат Октай, пока не будут проведены выборы (через 45 дней) и новый президент не будет приведен к присяге.

Среди преемников Эрдогана американское издание называет следующие имена. Это мэр Стамбула Экрем Имамоглу, мэр Анкары Мансур Яваш и политик Мераль Акшенер, лидер Хорошей партии.

В мире,Foreign Policy,
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