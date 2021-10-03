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Разгон протестующих в Чили показали на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

В ответ на беспорядки, в которые переросла акция протеста в чилийской столице Сантьяго, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Действия сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся разогнать протестующих, попали на видео. Кадры с места событий публикует Rutply.

Разгон протестующих в Чили показали на видео
Фото: RUPTLYRUPTLY

Демонстрация началась 1 октября в честь двухлетней годовщины начала протестов, которые привели к изменениям в конституции, принятой еще при диктаторе Аугусто Пиночете. До приезда полицейского спецназа протестующие разожгли костры прямо на столичных улицах и праздновали вокруг них это знаменательное событие.

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