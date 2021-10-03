В США разразился кризис из-за «Северного потока – 2»

Сенатор-республиканец Тед Круз тормозит процедуру утверждения конгрессом США кандидатур 59 американских послов и обещает затянуть таким образом назначения еще десятков чиновников Госдепа. Таким образом он пытается вынудить команду президента США Джо Байдена к более активным шагам против газопровода «Северный поток — 2».

Сенатору не под силу в одиночку полностью остановить назначения дипломатов, но без его согласия конгрессменам приходится тратить на обсуждение каждой из предлагаемых кандидатур послов по несколько часов. Причем далеко не всегда в плотном рабочем графике законодательного органа удается выделить время для этой процедуры.