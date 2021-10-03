В США разразился кризис из-за «Северного потока – 2»

В Госдепартаменте США возник кадровый кризис из-за того, что сенатор от Республиканской партии Тед Круз саботирует назначения чиновников во внешнеполитическом ведомстве США. Так законодатель добивается от администрации президента Джо Байдена принятия мер против «Северного потока – 2», пишет New York Times.
Сенатор-республиканец Тед Круз тормозит процедуру утверждения конгрессом США кандидатур 59 американских послов и обещает затянуть таким образом назначения еще десятков чиновников Госдепа. Таким образом он пытается вынудить команду президента США Джо Байдена к более активным шагам против газопровода «Северный поток — 2».
Сенатору не под силу в одиночку полностью остановить назначения дипломатов, но без его согласия конгрессменам приходится тратить на обсуждение каждой из предлагаемых кандидатур послов по несколько часов. Причем далеко не всегда в плотном рабочем графике законодательного органа удается выделить время для этой процедуры.
Сенаторы-демократы называют действия Круза злоупотреблением процессом выдвижения кандидатур и вопиющим примером подрыва политических норм Вашингтоном. Сообщается, что из-за действий сенатора на данный момент заполнено лишь около четверти ключевых должностей в сфере национальной безопасности администрации США.
«То, что мы наблюдаем, - беспрецедентное манипулирование всеми кандидатами - независимо от того, имеют ли они какое-либо отношение к рассматриваемым политическим вопросам», - приводит газета слова председателя сенатского комитета по международным отношениям демократа Боба Менендеса.